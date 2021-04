Bolsonaro participa de entregas do ‘Casa Verde e Amarela’ no DF nesta tarde

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa nesta segunda-feira, 5, do evento de inauguração dos Residenciais Crixá IV e V, localizados em São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal que fica a 26 quilômetros de Brasília. Os dois condomínios integram o Programa Casa Verde e Amarela e serão entregues às 14h30 (de Brasília). O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), também devem participar do evento.

O compromisso em São Sebastião chegou a sair no domingo da agenda pública do presidente que é divulgada pelo Palácio do Planalto. A Secretaria Especial de Comunicação Social e a assessoria do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), no entanto, confirmaram nesta segunda que o evento está mantido e deve contar com a presença do chefe do Executivo.

Inicialmente, a entrega dos residenciais estava prevista para o início de março, mas foi adiada por causa das medidas de fechamento adotadas pelo governo do Distrito Federal para conter a disseminação do novo coronavírus.

De acordo com o MDR, 435 famílias beneficiárias começarão a receber as chaves das suas casas próprias a partir desta segunda.

Segundo o governo, no evento desta segunda-feira será feita apenas a entrega simbólica para alguns beneficiários com objetivo de evitar aglomerações.

As demais entregas devem ocorrer de forma escalonada ao longo da semana.

Dados da Secretaria de Saúde local mostram que o DF acumula 6.295 mortes pela covid-19 e 350.231 casos de infecção pelo vírus desde o início da pandemia.

A ocupação de leitos para o tratamento da covid-19 no DF ultrapassa os 90% tanto na rede pública quanto na rede privada.

Residenciais

Os residenciais que serão entregues pelo governo fazem parte do Conjunto Habitacional Crixá. Os condomínios são fruto de uma parceria entre o governo federal e o governo do DF.

Os empreendimentos receberam mais de R$ 53,7 milhões em investimentos federais, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional.

Veja também