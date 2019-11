Bolsonaro participa da entrega de mais de 200 ônibus escolares em GO

O presidente Jair Bolsonaro participou hoje (8), em Goiânia, da entrega de ônibus da entrega de 214 ônibus escolares para o transporte de estudantes da rede pública de ensino de Goiás. Os veículos serão enviados para 133 municípios de Goiás. A ação faz parte do Programa Caminho da Escola, que oferece transporte para alunos que vivem em áreas rurais e ribeirinhas e tem um investimento total é de R$ 43 milhões, vindo de emendas parlamentares.

Acompanhado do ministro da Educação, Abraham Weintraub, Bolsonaro disse que a ação vai ajudar os estudantes que moram em localidades distante a ter acesso à educação.

“Estamos entregando hoje alguns ônibus, um pouco mais de 200, para que atendam em essencial aquelas crianças que moram mais longe, para que possam acessar uma escola e ser educadas”, disse o presidente.

Os ônibus devem atender cerca de 13 mil alunos. A previsão é que a nova frota realize cerca de 102 mil viagens por ano. Bolsonaro disse ainda que o acesso à educação vai fazer com que as novas gerações sejam “melhores do que nós”. “Nos queremos que os nossos filhos e netos venham a ser melhores do que nós e esse melhora só poderá vir da educação que damos em nossas casas e na escola”, disse.

O presidente postou sobre o evento no Twitter.