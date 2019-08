Bolsonaro parabeniza Maia e parlamento pela votação da Previdência

O presidente Jair Bolsonaro parabenizou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o parlamento pela aprovação da reforma da Previdência na Câmara. A votação da proposta foi concluída na quarta-feira, 7. Ao deixar o Palácio da Alvorada, nesta quinta-feira, 8, Bolsonaro afirmou que “ganhar de um a zero ou de dez a zero é a mesma coisa”.

“Se o Palmeiras ganhar do Bahia domingo de um a zero estou satisfeito. Dez a zero e um a zero é a mesma coisa, um a zero está bom”, declarou Bolsonaro ao perguntar se estava satisfeito com o resultado da votação na Câmara.

“Parabéns ao Rodrigo Maia, ao parlamento, pela responsabilidade de votar um tema que traz de certa forma um prejuízo político”, afirmou o presidente, pontuando que “futuro do Brasil é que está em jogo” na elaboração da reforma.