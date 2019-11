Bolsonaro parabeniza Flamengo por título da Libertadores

O presidente Jair Bolsonaro comemorou neste sábado, 23, a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o River Plate, da Argentina, na final da Copa Libertadores. “Parabéns, Flamengo, campeão da Copa Libertadores da América 2019! Partida emocionante e histórica. Isso é futebol! O Mengão é o Brasil no Mundial de Clubes. Estaremos na torcida!”, escreveu o presidente no Twitter.

Bolsonaro também publicou, no Facebook, uma foto sua com um broche do Flamengo: “Valeu, mengão. Brasil é campeão”, parabenizou.

Horas antes de o Flamengo vencer a Libertadores, Bolsonaro havia dito esperar uma vitória da equipe brasileira por 2 a 0. O presidente também disse que deve ir ao “último jogo do Brasileiro” e “quem sabe (estará) no Catar”, onde o rubro-negro disputa o Mundial de Clubes.

Bolsonaro cogitou acompanhar a final da Libertadores, partida disputada em Lima, no Peru, mas desistiu. Bolsonaro assistiu ao jogo no Palácio do Alvorada.

O presidente já esteve em diversos jogos de futebol neste ano. Em junho, levou o ministro da Justiça, Sergio Moro, para acompanhar a disputa entre CSA e Flamengo no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A equipe carioca também foi prestigiada em viagem recente de Bolsonaro à Ásia. O presidente entregou um casaco da equipe ao presidente da China, Xi Jinping, após reunião bilateral no Palácio do Povo, quando disse que o rubro-negro é o “melhor time brasileiro do momento”.

Bicampeão

Campeão da Copa Libertadores em 1981, o Flamengo finalmente conquistou seu bicampeonato do torneio continental. De forma dramática, o time brasileiro virou sobre o River Plate nos acréscimos do segundo tempo, com dois gols do atacante Gabriel, e venceu por 2 a 1 no Estádio Monumental de Lima, no Peru. O atacante colombiano Rafael Borré fez o gol do time argentino.