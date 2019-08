Bolsonaro, o “idiota de Ipanema”

O Brasil pode se orgulhar de brilhar em todo o mundo com “Garota de Ipanema” (viva Vinícius e Tom). Bons tempos, tempos idos, porque o tempo agora em Ipanema, segundo o principal programa humorístico da tevê da Alemanha, chamado “Extra 3”, é o de ter um “Bolsonaro, der Depp von Ipanema”. Traduzindo: “Bolsonaro, o idiota de Ipanema”.

Ele foi ridicularizado no programa pelo seu gosto de ouvir motosserra derrubando árvore na Amazônia, por sua indevida ingerência em órgãos oficiais que querem lhe mostrar a verdade sobre a floresta e o desmatamento e pelo seu plano de fazer da agricultura do Brasil um pasto a perder-se no horizonte.

A certa altura, o presidente do Brasil é exibido, numa montagem, de monoquíni e tanga, tendo por cenário o maravilhoso Morro Dois Irmãos. Temos de reconhecer que a teve alemã não está errada, não. E temos gritar:

Sai Bolsonaro! Volta Helô Pinheiro!!! Queremos é você em Ipanema!