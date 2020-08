Bolsonaro nomeia integrantes de delegação brasileira que vai a Beirute

O presidente Jair Bolsonaro nomeou os integrantes da delegação que vai representar o governo brasileiro em missão especial a Beirute entre 12 e 15 de agosto. O decreto presidencial com a nomeação foi publicado nesta segunda-feira (10) em edição extra do Diário Oficial da União, um decreto que designa os integrantes . Entre os integrantes da delegação estão o ex-presidente Michel Temer, os senadores Nelson Trad Filho e Luiz Pastore, o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Flávio Viana Rocha, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf.

Uma explosão no dia 4 na região portuária de Beirute, causada por problemas no armazenamento de cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amônio, substância usada na produção de explosivos e fertilizantes, causou pânico e destruição na capital libanesa e dexou mais de uma centena de mortos e milhares de feridos, muitos com queimaduras graves.

O impacto da explosão foi sentido até no Chipre, a mais de 200 km da costa libanesa.

Nesta segunda-feira, o primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, anunciou a renúncia de seu governo em decorrência da tragédia.

Veja também