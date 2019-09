Bolsonaro: nome de Aras para PGR deve passar pelo Senado “sem problemas”

Pouco depois de desfilar em carro aberto na Esplanada dos Ministérios em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro, disse acreditar que o nome de Augusto Aras, indicado para ser o novo chefe da Procuradoria-Geral da República (PGR), será aprovado sem problemas pelo Senado Federal.

Aras é subprocurador-geral da República e foi indicado por Bolsonaro na quinta-feira, 5. Ele não fazia parte da lista tríplice formada a partir de eleição interna da categoria. Antes de ser nomeado, ele terá que passar por sabatina no Senado. “Acredito que ele (Aras) passe no Senado sem problemas”, disse o presidente.

Bolsonaro afirmou ainda que os 19 pontos vetados na Lei de Abuso de Autoridade – que, ao todo, somam 36 dispositivos – foram recomendados por sua equipe ministerial. “Os vetos foram quatro pessoas que fizeram: da Justiça, Advocacia-Geral da União, Controladoria-Geral da União e Secretária de Governo. Eu acolhi na íntegra e eles acordaram entre si”, disse. “Foi tudo bem esta semana, PGR, vetos.”

O texto da Lei de Abuso de Autoridade foi aprovado na Câmara dos Deputados em agosto, e pelo Senado em junho. Ela tinha 44 artigos e previa punição a agentes públicos, incluindo juízes e procuradores, em uma série de situações. No Congresso, parlamentares da base governista e da oposição já articulam a derrubada dos vetos determinados pelo presidente.

O desfile foi o último compromisso oficial de Bolsonaro neste sábado, em que deve embarcar para São Paulo, às 18h. Na capital paulista, o presidente passará por uma cirurgia para retirada de uma hérnia – consequência de três cirurgias anteriores, após o ataque que sofreu em 6 de setembro do ano passado, quando tomou uma facada durante a campanha eleitoral.

A transmissão do cargo para o vice-presidente Hamilton Mourão acontece amanhã, 8, segundo o próprio presidente. Mourão fica no cargo até quinta-feira, 12. “Espero voltar antes, mas acho difícil. Espero que a cirurgia corra bem. Estou seguindo o que pedem os médicos”, disse Bolsonaro.

Sobre o desfile em Brasília, o presidente disse ter ficado impressionado com a receptividade da população. “Fui muito bem cumprimentado e saudado. Fiquei muito feliz com o calor do povo, por ocasião desta data tão importante para o Brasil. Parabéns ao povo brasileiro, que parece que renasceu e voltou a comemorar essa data tão importante para todos nós”.

O presidente chegou ao Palácio da Alvorada às 12h40, ainda vestindo a faixa presidencial, e tirou fotos com apoiadores que o aguardavam. Ele admitiu ter descumprido uma orientação de sua segurança ao quebrar o protocolo e descer do palanque presidencial para percorrer a pista em que ocorria o desfile. “É um pequeno risco que a gente corre, mas ajuda a despertar mais o sentimento patriótico do povo brasileiro”, disse.