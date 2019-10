Bolsonaro: No AgroNordeste, tudo o que é da União vai direto para produtor

São Paulo, 03 – Em transmissão ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou para promover o Programa AgroNordeste e afirmou que “tudo o que é da União vai direto para o produtor. Não vai ter intermediário”. Segundo o presidente, o programa funcionará “sem intermediários do governo”. “Cada um trata direto com o Ministério do Meio Ambiente.” O programa foi lançado esta semana e tem o objetivo de incrementar a renda de pequenos e médios produtores da região.