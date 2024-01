“Isso é uma história completamente fantasiosa. Nunca recebi relatório de Abin para que pudesse ser beneficiado de alguma forma”, afirmou o senador. Bolsonaro foi questionado após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmar que a Abin foi usada para elaborar relatórios que favoreciam o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações poderiam ajudar o senador no caso das investigações das rachadinhas.