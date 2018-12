Bolsonaro mudará embaixada em Israel, diz Netanyahu

SÃO PAULO, 30 DEZ (ANSA) – O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (30) que o presidente eleito Jair Bolsonaro confirmou a transferência da embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém.

“Bolsonaro disse ‘eu vou mudar a embaixada para Jerusalém, não é uma questão de ser, mas uma questão de quando'”, afirmou Netanyahu, durante um encontro com a comunidade judaica do Rio de Janeiro no Hotel Hilton em Copacabana. Além disso, o premier israelense ainda acredita que as nações árabes não vão retaliar o Brasil em decorrência da alteração. Hoje cedo, Netanyahu participou de uma coletiva com jornalistas e destacou que o objetivo de Israel é estreitar as relações com o Brasil. “Atribuímos enorme importância ao Brasil no contexto da América Latina”, acrescentou.

A transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém tem sido defendida por Bolsonaro desde sua campanha eleitoral. O gesto é polêmico e segue a mesma decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. (ANSA)