Bolsonaro morre de inveja do Pinóquio; só pode

Se algo me enoja na política e nos políticos, sem a menor sombra de dúvida, é mentira.

Ok. Corrupção me enoja, claro. Demagogia, populismo, cinismo, oportunismo, fisiologismo… são tantos “ismos” que até perco a conta. Mas a mentira, por alguma razão, me irrita ainda mais.

Lula foi, incontestavelmente, o campeão na modalidade. O recordista brasileiro e, por que não?, mundial na porca arte do engodo. Aliás, foi não. É. E continua sendo. E morrerá assim, o corrupto e lavador de dinheiro, que se auto proclama a “alma mais honesta deste país”. Argh!

Mas vou lhes dizer uma coisa, caros leitores: Jair Bolsonaro não fica muito atrás, não. O amigão do Queiroz mente com uma desfaçatez e um cinismo capazes de fazer inveja ao “lalau” petista. E nesta quinta-feira (10), durante mais uma de suas “lives” patéticas, mereceu o Oscar do Oscar da cara-de-pau.

Ao anunciar o fim do auxílio emergencial, o tal corona voucher, o aldravão mandou ver: “Vão pedir auxílio para quem tirou seu emprego, para quem falou ‘fique em casa’”. Eu lhes pergunto: é possível ser mais asqueroso que isso?

E continuou, o falacioso: “O Brasil todo parou. Fique em casa, a economia a gente vê depois. Chegou o boleto para pagar a conta aí”. É de tal sorte falsa a afirmação, que chega a enjoar. E o farsante sabe muito bem disso. Faz de propósito, de caso pensado. Uma overdose de omeprazol não segura a gastrite nervosa que isso me dá.

O Brasil jamais parou. Ao contrário. Não à toa estarmos no topo do ranking mundial de contaminados e de mortos. E não parou porque faltou justamente um plano, uma coordenação nacional, tarefa de responsabilidade desse embusteiro negacionista, promotor aloprado de uma droga imprestável, incapaz sequer de manter um ministro efetivo na pasta da Saúde.

A parte (responsável) do mundo que, aí, sim, parou, deixou o descontrole da pandemia após três ou quatro meses. Nós adentramos ao sexto mês e continuamos assistindo a dezenas de milhares de novos casos diariamente. E há meses enterramos mais de mil brasileiros, vítimas de Covid, a cada 24 horas.

A recessão não é brasileira. É mundial! O mais alienado terráqueo sabe disso. Daí me vem esse intrujão dos infernos e, ao invés de explicar os cheques do parceiro miliciano, na conta da esposa, tenta tirar a “busanfa” da reta e culpar prefeitos e governadores opositores pela inflação, desemprego etc, que se avizinham.

Bolsonaro mente tanto, mas tanto, que um dia sofrerá um processo por “plágio político” de Donald Trump, o ídolo do Bananinha, o bolsokid especialista em fritar hambúrguer. E por falar em especialista, onde anda o bolsokid recordista em vender panetones em dinheiro vivo? Aliás, onde anda o outro especialista, o de produzir e espalhar fake news na internet, o tal Carlucho?

Ô familiazinha complicada essa, viu!

