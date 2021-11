Bolsonaro mente e nega que tenha havido agressão a jornalistas em Roma

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) mentiu nesta segunda-feira (8) ao afirmar que não houve agressão contra jornalistas durante sua passagem por Roma, na Itália, no último dia 31. As informações são da Folha.

Bolsonaro acusou a imprensa de tentar responsabilizá-lo pelo episódio em que agentes que faziam a sua segurança agrediram jornalistas brasileiros que tentavam acompanhar um passeio da comitiva brasileira.

“Depois fiquei sabendo de um atrito que houve —não agressão, não houve soco, pancada, nada—, foi com os carabineiros italianos; que eles, juntamente com o GSI [Gabinete de Segurança Institucional], que faz a minha segurança em qualquer lugar do mundo, tiveram um entrevero… [Com] pessoal da Folha, UOL e Globo”, disse Bolsonaro.

“Porque eles começaram a me agredir, mesmo lá de trás, falando coisas absurdas. E quando um tentou se aproximar de mim foi barrado pelos carabineiros, pela polícia italiana. Nada mais além disso. Não vi acontecer nada a não ser uma gritaria lá. Agora querer me responsabilizar por causa disso é uma falta de responsabilidade por parte desses três órgãos de imprensa.”, afirmou o presidente em entrevista à Jovem Pan.

