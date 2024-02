Bolsonaro marca presença em enterro de PM assasinado em Santos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/02/2024 - 19:48 Para compartilhar:

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceu ao enterro do policial militar da Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar) Samuel Wesley Cosmo neste sábado, 3, no mausoléu da Polícia Militar, no cemitério do Araçá, em São Paulo. Ele saiu sem dar entrevistas para a imprensa.

Ele estava acompanhado de seu ex-secretário de comunicação Fabio Wajngarten. O subsecretário de segurança pública Oswaldo Nico Gonçalves e o delegado-geral Arthur Dian também compareceram e não deram entrevistas.

Entenda o caso

O soldado morreu após ser baleado durante um patrulhamento na avenida Brigadeiro Faria Lima, no bairro Rádio Clube, em Santos (SP), na sexta-feira, 2. A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) confirmou a realização de uma nova ação da Operação Escudo na Baixada Santista com o intuito de identificar e prender o suspeito do crime.

Por meio de uma publicação no X (antigo Twitter), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou o ocorrido e prestou “solidariedade a todos os familiares e amigos” do policial militar.

Já o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, informou nas redes sociais que uma operação foi iniciada para identificar os responsáveis pela ocorrência. “Daremos todo o apoio à família e não pouparemos esforços para que esse crime não fique impune”, completou.

