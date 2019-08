Bolsonaro, Mão Santa e o “Cão” que o fez “votar no PT”

Poucos sabem, mas Bolsonaro e Mão Santa, que se encontraram ontem no Piauí, já tinham algo em comum: ambos votaram em Lula em 2002. Em um de seus folclóricos pronunciamentos na tribuna do Senado, Mão Santa justificou: “O Cão me atentou e eu votei”. Ainda senador, Mão Santa também repetia como ladainha em procissão a célebre frase, depois adotada por quase toda a oposição ao lulismo: “Há três coisas que a gente só faz uma vez na vida: nascer, morrer e votar no PT”.