Bolsonaro leva o jogador Maurício Souza para falar com apoiadores no Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro levou o jogador de vôlei Maurício Souza para conversar com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada, nesta segunda-feira (22). Os dois chegaram no mesmo carro e algumas pessoas aproveitaram para tirar foto. As informações são do jornal O Globo.

“Alguém conhece esse cara aqui?”, perguntou Bolsonaro quando Maurício abriu a porta e saiu do carro. “Vou ensinar o Maurício a jogar vôlei, porque ele está meio devagar”, disse o presidente para os apoiadores.

Em outubro, Maurício Souza foi afastado do Minas Tênis Clube após declarações homofóbicas nas redes sociais. A polêmica teve início quando Maurício criticou no Instagram notícia de que a editora DC Comics anunciava que, em uma futura história de quadrinhos, o personagem do Super-Homem vai se descobrir bissexual.

“Ah, é só um desenho, não é nada demais’. Vai nessa que vai ver onde vamos parar”, escreveu Maurício Souza, em uma primeira publicação sobre o assunto. Depois, após críticas, voltou ao tema: “Hoje em dia o certo é errado, e o errado é certo… Não se depender de mim. Se tem que escolher um lado, eu fico do lado que eu acho certo! Fico com minhas crenças, valores e ideias”.

Durante uma entrevista ao canal Jovem Pan News em outubro, o presidente comentou sobre o afastamento de Maurício Souza. “Impressionante, né? Tudo é homofobia, tudo é feminismo”, declarou, aos risos.

