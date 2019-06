Bolsonaro lança Plano Safra e elogia atuação de Tereza Cristina

Durante discurso no evento de lançamento do Plano Safra 2019/20, o presidente Jair Bolsonaro elogiou a atuação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e do secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Jorge Seif.

Bolsonaro disse também que o Plano Safra foi uma construção que “passou por muita gente”, e que fica “muito feliz” de estar à frente de um governo em que “todos se falam entre si”. “Aqui não há briga política, há briga apenas para que cada um possa melhor servir o seu Brasil”, afirmou o presidente nesta terça-feira, 18.

Armas

Bolsonaro também fez no evento um apelo aos parlamentares para que não derrubem o decreto de armas do governo, que flexibiliza o porte e a posse de armas no Brasil. “Não deixem esse decreto morrer”, disse.