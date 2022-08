Bolsonaro indica que aceitará resultado se não for reeleito

reuters 20/08/2022 - 15:59 Compartilhe

(Reuters) – O presidente Jair Bolsonaro (PL) indicou neste sábado que aceitará o resultado da eleição caso não saia vencedor do pleito de outubro.

“A gente tá nessa empreitada buscando a reeleição, se esse for teu entendimento. Caso contrário, a gente respeita, mas a nossa democracia e a nossa liberdade acima de tudo”, disse Bolsonaro na via Dutra, em vídeo divulgado em suas redes sociais, após acompanhar a passagem de uma motociata em seu apoio.

Bolsonaro aparece em segundo lugar nas pesquisas eleitorais, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Levantamento do Datafolha divulgado na quinta-feira mostrou Lula com 47% das intenções de voto para o primeiro turno, enquanto o presidente somava 32%.

Em meio a seus seguidos ataques às urnas eletrônicas, o presidente já sugeriu que poderia não aceitar o resultado da eleição caso não vença, e tem se recusado a responder quando jornalistas o questionam se aceitará uma derrota.

“Eu agradeço a Deus pela minha vida, pela missão… de estar à frente do Executivo Federal, e estou muito feliz com isso, apesar da dificuldade de estar na Presidência, mas é uma missão”, completou Bolsonaro no vídeo, em que aparece ao lado de seu candidato a vice, o general da reserva Walter Braga Netto.

Na sequência, o presidente iria participar de cerimônia de entrega de espadins a turma de cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), mantendo seu hábito de acompanhar formaturas das Forças Armadas e das policias militares.

(Por Alexandre Caverni)