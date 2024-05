Bolsonaro grava vídeo em hospital de SP: ‘Está tudo certo’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/05/2024 - 17:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 08 MAG – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quarta-feira (8), em um hospital de São Paulo para onde foi transferido em um avião ambulância de Manaus, que seu estado de saúde está “sob controle”.

“Estou bem, graças a Deus. É uma erisipela, está sob controle, e uma aderência. Mas está tudo certo. Um abraço a todos aí, em breve voltaremos às atividades “, disse Bolsonaro em um vídeo publicado em suas redes sociais.

O paciente de 69 anos aparece caminhando de pijama por um corredor do Hospital Vila Nova Star, localizado na zona sul de São Paulo, acompanhado por um profissional de saúde.

Ele está sob os cuidados do médico Antonio Luiz Macedo, responsável por todos os procedimentos cirúrgicos feitos desde a facada que sofreu na campanha eleitoral de setembro de 2018.

Bolsonaro foi internado com urgência no último sábado (4) em um hospital na capital do Amazonas com a infecção cutânea e desidratação. Ele estava na capital para participar de um evento liderado por sua esposa, Michelle Bolsonaro (PL).

O político de extrema-direita havia sido tratado de erisipela em novembro de 2022, logo após ser derrotado nas eleições por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). (ANSA).