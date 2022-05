Bolsonaro gastou mais de R$ 783 mil em verba pública durante Carnaval no Guarujá (SP)

No Carnaval de 2022, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tirou alguns dias de folga no Guarujá, cidade no litoral de São Paulo, e gastou mais de R$ 783 mil em verba pública. As informações são do jornal O Globo e UOL.

Entre transporte terreste, passagens e diários, os gastos chegaram a pouco mais de R$ 783 mil, pagos com cartão corporativo. A Secretaria-Geral da Presidência da República declarou que os valores podem sofrer alterações caso aconteçam atualizações na prestação de contas.





Os valores se tornaram públicos após os jornal O Globo solicitar via Lei de Acesso à Informação (LAI), mas os detalhes das despesas não foram informados porque, segundo a Secretaria-Geral da Presidência, poderiam colocar o presidente e seus familiares em risco.

Procurado para comentar os gastos, o Planalto ainda não se pronunciou. O Carnaval de Bolsonaro no Guarujá foi no Forte dos Andradas e, durante os dias do feriado, o presidente fez passeios de jet ski e passou pela cidade de Praia Grande. Na ocasião, recebeu diversas críticas porque brasileiros relatavam dificuldades para sair da Ucrânia no início da invasão russa ao país.