Bolsonaro ficará pelo menos mais 10 dias internado e não participará de agendas com pré-candidatos

Carlos Eduardo Vasconcellos 09/05/2024 - 11:42

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado com quadro de erisipela desde segunda-feira, 6, ficará pelo menos mais 10 dias internado. A informação foi passada à IstoÉ por pessoas próximas ao ex-presidente.

Embora apresente melhora e já caminhe pelos corredores do hospital Vila Nova Star, em São Paulo, o quadro de Bolsonaro requer cuidados, o que fará com que o ex-presidente permaneça em observação até que a infecção bacteriana seja totalmente controlada. Dessa forma, as agendas de maio, a maioria com pré-candidatos a prefeituras, serão canceladas.

Na próxima quinta-feira, 11, Bolsonaro participaria do ato de lançamento da pré-candidatura de Bruno Engler (PL) à prefeitura de Belo Horizonte. Com a ausência do ex-presidente, o evento foi adiado e outra data será definida pela pré-campanha.

Além da viagem a Belo Horizonte, agendas no Pará, no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul também foram canceladas.

Segundo o último boletim médico divulgado pelo hospital, Bolsonaro “evolui clinicamente estável e sem febre” e apresentou “melhora da função intestinal”.

Ele está aos cuidados do cirurgião Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo e do cardiologista Leandro Echenique — médico que acompanha o ex-presidente desde o episódio da facada durante a campanha eleitoral em 2018.