Bolsonaro ficará fora de uma eleição presidencial caso seja inelegível pelo TSE

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/06/2023 - 19:36 Compartilhe

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) poderá ficar inelegível ainda nesta semana, quando vai ocorrer o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral no episódio da reunião com Embaixadores em 2022.

Caso o tribunal o condene, ele ficará proibido de concorrer às eleições de 2024, 2026 e 2028, mas já estará apto a disputar as eleições presidenciais de 2030. De acordo com a lei, a inelegibilidade de Bolsonaro será de exatos oito anos, começando de 2 de outubro de 2022. Como as eleições presidenciais de 2030 estão marcadas para o dia 6 de outubro, ele já estará apto a concorrer ao pleito.

+Deputados britânicos aprovam sanções contra Boris Johnson

O que foi essa reunião?

A reunião com embaixadores, que pode custar a inelegibilidade de Bolsonaro, aconteceu no dia 18 de julho de 2022. Nela, Bolsonaro repetiu aos embaixadores presentes mentiras sobre o processo eleitoral brasileiro e atacou as urnas eletrônicas e o Supremo Tribunal Federal. A reunião foi transmitida ao vivo pela TV Brasil e nas redes sociais de Bolsonaro.

Por qual crime Bolsonaro pode ser condenado?

A denúncia feita pelo ministério público eleitoral aponta que o ex-presidente teria cometido abuso de poder político, desvio de finalidade e uso indevido dos meios de comunicação para interferir no resultado das eleições.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias