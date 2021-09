Bolsonaro faz audiência virtual e cancela viagem depois de recomendação de quarentena pela Anvisa

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Jair Bolsonaro decidiu permanecer no Palácio da Alvorada nesta quarta-feira e cancelou uma viagem programada para sexta-feira ao Paraná, depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou que toda a comitiva vinda dos Estados Unidos permanecesse em isolamento.

O único compromisso da agenda do presidente, uma reunião com Pedro Cesar Sousa, subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência, foi atualizado na agenda para acontecer de forma virtual.

Já a viagem ao Paraná, que incluía uma ida a Ponta Grossa na sexta e uma motociata em Piraí no sábado, foi retirada das previsões de viagem logo depois de o aviso ter sido divulgado pelo Planalto.

Bolsonaro, ministros e outras pessoas que acompanharam o presidente a Nova York tiveram contato próximo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diagnosticado com Covid-19 na terça-feira, logo antes de embarcar. Sem sintomas inicialmente, o ministro teve febre baixa durante à noite, de acordo com sua assessoria, mas foi medicado e está bem.

Em nota na noite de terça, a Secretaria de Comunicação da Presidência confirmou a contaminação do ministro, mas afirmou que os demais membros da comitiva haviam sido testados, todos com resultado negativo.

Com exceção de Queiroga e do ministro das Relações Exteriores, Carlos França –que ficou em Nova York para uma série de encontros bilaterais–, os demais voltaram ao Brasil junto com Bolsonaro.

Nesta quarta, depois da recomendação da Anvisa para que todos permanecessem em quarentena, os membros da comitiva que estão em Brasília permaneceram em trabalho remoto até uma decisão de Bolsonaro sobre o cumprimento da quarentena.

De acordo com a assessoria da Caixa, o presidente do banco, Pedro Guimarães, está em isolamento e ficará em trabalho remoto.

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, também estava em trabalho remoto e, de acordo com sua assessoria, faria um novo teste PCR ainda nesta quarta-feira. Já a assessoria do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, não informou qual seria o comportamento do ministro.

Os ministros do Planalto que estiveram na viagem com o presidente –Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-geral da Presidência) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), além do secretário de Assuntos Estratégicos, Flávio Roma– não foram ao palácio pela amanhã.

A assessoria de Heleno informou que o ministro aguardava as orientações da Casa Civil. Consultado pela Reuters, Ramos afirmou que seguiria “as determinações do presidente”, mas não informou quais seriam. A assessoria de Rocha não respondeu o pedido de informações.

O ministro das Relações Exteriores, no entanto, manteve a agenda normal em Nova York, depois de se chegar a aventar a suspensão. França tem na agenda seis reuniões. Uma delas, com os chanceleres de Alemanha, Índia e Japão, no chamado G4, o grupo de países que pleiteia juntos vagas em uma eventual reforma do Conselho de Segurança da ONU.







Em seu ofício, dirigida à Casa Civil, a Anvisa recomendou que todos os integrantes da comitiva que tiveram contato com Queiroga fiquem em isolamento por 14 dias, não viagem e façam novos testes no Brasil.

Entre todos os membros de alto escalão da comitiva, apenas Bolsonaro ainda não foi vacinado. O presidente teve Covid em julho de 2020 e ficou parcialmente isolado no Alvorada por 18 dias, até receber resultado negativo para o teste.

Recentemente, disse a apoiadores que acredita ter sido novamente contaminado, porque seu teste de anticorpos teria dado um resultado alto –o que ele considera uma justificativa válida para não se vacinar.

