Bolsonaro faz apelo para que Congresso não derrube decreto das armas

O presidente Jair Bolsonaro fez nesta quinta-feira, 13, em Belém, um apelo para que o Congresso não derrube o decreto das armas. “Hoje, o cidadão de bem dificilmente consegue comprar uma arma. Só os maus estão armados”, disse Bolsonaro, em Belém, em fala de improviso na cerimônia de entrega de 1.296 unidades do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) no bairro Icoaraci, na periferia da capital paraense.

Ao lado do governador Hélder Barbalho (MDB) e do prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho (PSDB), o presidente fez um discurso para uma claque de apoiadores de Coutinho, após entregar chaves aos novos moradores do empreendimento.

Bolsonaro voltou a lembrar, no discurso, da facada que levou durante a campanha eleitoral, em Juiz de Fora (MG). “Fui candidato e me elegi quase que por um milagre, quando por milagre Deus salvou a minha vida. E pelas mãos de vocês eu cheguei a esta Presidência da República.” Ao falar do Decreto das Armas, Bolsonaro afirmou que “está fazendo de tudo para cumprir o que prometeu ao longo da campanha”.

“Esse decreto regulamentando a lei de armas permite ao cidadão de bem, se assim desejar, ter uma arma dentro de casa. Esse foi um compromisso não de campanha meu, mas de fazer cumprir o referendo de 2005, quando o povo decidiu pelas armas”, disse.