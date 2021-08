Bolsonaro fala em uso de R$ 15 bi de subsídios para zerar impostos do diesel

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que o governo pretende utilizar R$ 15 bilhões destinados a subsídios para zerar a cobrança de tributos federais (PIS e Cofins) sobre o diesel ainda este ano. Ele disse ter conversado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o secretário da Receita, José Barroso Tostes Neto, sobre o tema. “Vamos pegar esses R$ 15 bilhões e abater nos R$ 19 bilhões que arrecadamos de PIS e Cofins”, disse.

Ele não especificou quais subsídios seriam cortados para bancar a operação.

“O que geralmente é feito com esse dinheiro? Vai para o Tesouro. Quando vai para o Tesouro, não vai para nós porque tem o teto de gastos, então é dinheiro que vai para abater dívidas”, afirmou o presidente à Rádio Jovem Pan Maringá – PR, na manhã desta quinta-feira.

O chefe do Executivo voltou a dizer que pretende zerar o imposto federal do diesel para o ano que vem, como parte dos acenos aos caminhoneiros que vem fazendo para contornar a insatisfação pelo aumento do preço dos combustíveis.

Em conversa com representantes da categoria no último dia 6, no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse reconhecer que o preço do combustível está alto e, por isso, “temos que buscar maneiras de reduzir o máximo possível”. “Eu não gosto de falar em promessas, mas eu gostaria de zerar o imposto federal do diesel a partir do ano que vem. Não posso garantir que será feito, digo, não é uma promessa, é um estudo”, afirmou à época.

O chefe do Executivo voltou a culpar governos estaduais pelo elevado valor dos combustíveis e do gás de cozinha. Bolsonaro pontuou que, apesar de ter zerado o imposto do gás de cozinha, o ICMS, que é decidido por dirigentes estaduais, continua a encarecer o produto, e sugeriu a seus apoiadores que cobrem seus prefeitos e governadores sobre o tema. “Não quero responsabilizar ninguém, eu quero mostrar a verdade”, disse.

Ao defender novamente que donos de postos de combustíveis sejam obrigados a mostrar na nota fiscal os impostos federais, estaduais e municipais, o que já ocorre, o presidente disse que, dessa forma, a população saberá quem é “o verdadeiro vilão da história” e quem “onerou o preço dos combustíveis”.

