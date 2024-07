Bolsonaro fala em ‘perseguição’ ao participar de ato ao lado de Ramagem no Rio de Janeiro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2024 - 15:52 Para compartilhar:

Alvos de uma investigação sobre espionagem ilegal de figuras públicas, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-chefe da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), participaram de um ato no Rio de Janeiro, no qual o ex-mandatário falou em “perseguição”.

“Nossas escolhas definem nosso futuro. Quando se fala em 26, temos que passar por 24. Todos aqueles que estão ao meu lado passam perseguições. Nós acreditamos. Nós não vamos dividir o Brasil. Sabemos o que está errado, como agir e como administrar o Rio de Janeiro”, disse Bolsonaro, ao lado Ramagem, seu apadrinhado para a corrida eleitoral à Prefeitura do Rio de Janeiro.

O ex-presidente também ressaltou que não se tratava de um comício eleitoral, pois isso só é permitido a partir de agosto. Porém relembrou a atuação do pré-candidato como delegado da Polícia Federal e afirmou que ele tem pagado “um preço” por sua lealdade.

“O Ramagem, um delegado federal que conheci ainda na transição em 2018, já começa a pagar um preço alto por sua ousadia de querer sonhar, pensar e administrar uma cidade com honradez e com orgulho. Desejo boa sorte ao Ramagem. E boa sorte aos pré-candidatos a vereador aqui presentes”, completou.

Bolsonaro também voltou a atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o acusou de supostamente se aliar ao crime organizado. Me tornaram inelegível porque me reuni com um embaixador. Não estive numa comunidade aqui me reunindo com traficante. Não recebi e jamais receberia a dama do tráfico em Brasília. Alguns acharam que eu devia passar a faixa pra aquele cara. Eu não passo faixa para ladrão. Ele trouxe de volta para o nosso governo todos que roubaram”, acrescentou.

Ramagem, por outro lado, focou o seu discurso nos temas ideológicos e criticou a gestão do prefeito Eduardo Paes (PSD), que concorre à reeleição e aparece em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto.

“Hoje, temos que pensar nas nossas prefeituras. E aqui no Rio de Janeiro. Há um grupo que está aí há 30 anos. Só o prefeito está há 12 anos. O que fizeram pela segurança e pela ordem do Rio? Nada. Só violência, sem ruas limpas e iluminadas. O que fizeram com nossa Guarda Municipal? Vamos tratar como Polícia Municipal armada. Escolham bem seus vereadores e, lógico, seu prefeito também, 2024 é 2026. Temos que mostrar nossa força para depois fazer mais deputados, mais senadores. E acreditem. Vamos fazer novamente Jair Messias Bolsonaro presidente do nosso Brasil”, concluiu.