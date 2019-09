Bolsonaro exonera presidente da ABDI

Luiz Augusto de Souza Ferreira não é mais o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). O decreto de exoneração, assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, está publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (4).

Para o lugar de Luiz Augusto, o presidente da República nomeou Igor Nogueira Calver. O decreto está também publicado no Diário Oficial. Igor assume o cargo para um mandato de quatro anos.

A exoneração ocorre após o presidente Jair Bolsonaro ter determinado a apuração de uma declaração do então presidente da ABDI, sobre ter recebido pedidos “não republicanos” do secretário especial de Produtividade e Emprego do Ministério da Economia, Carlos da Costa.

Jair Bolsonaro falou sobre assunto, na segunda-feira (2) pela manhã, durante entrevista à imprensa na saída do Palácio da Alvorada, quando disse que, ao tomar conhecimento do caso, determinou sua apuração.