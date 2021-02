Bolsonaro exclui Mourão de reunião com ministros

O clima entre o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão continua ruim. Na última terça-feira (9), o general deixou de participar de uma reunião ministerial no Palácio do Planalto. As informações são da Folha de S. Paulo.

O encontro não estava na agenda oficial e, além de Mourão, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, também não compareceu à reunião, porque cumpre agenda no exterior.

O convite foi feito individualmente para cada pasta, para não precisar convidar o vice-presidente. Bolsonaro já desautorizou declarações de Mourão e já declarou que desconfia que o general vaze informações para a imprensa.

O presidente já disse que não pretende ter Mourão como vice em 2022. Bolsonaro disse para aliados que escolheu o general porque estava com dificuldade de encontrar alguém para compor a chapa eleitoral.

