Bolsonaro: Europa nada tem a ensinar sobre preservação do meio ambiente

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que a Europa “não tem nada a ensinar” a seu país sobre a preservação do meio ambiente, enquanto milhares de novos incêndios foram detectados na Amazônia no primeiro dia da promulgação de um decreto que proíbe as queimadas.

As falas do presidente afetam as relações com a Europa, em meio ao combate aos piores incêndios registrados em anos na Bacia Amazônica, enquanto ele dá uma nova guinada ao governo de Donald Trump, enviando seu filho e possível embaixador, Eduardo Bolsonaro, para “agradecer” pelo respaldo de Washington a sua gestão da emergência ambiental.

“Europa toda junta não tem lições para nos dar no tocante ao meio ambiente”, afirmou Bolsonaro a jornalistas na saída de sua residência oficial em Brasília.

Bolsonaro acusa a Alemanha e a França de tentarem “comprar” a soberania do Brasil após o G7, bloco que reúne as maiores potências ocidentais, ofereceu 20 milhões de dólares em ajuda para combater o fogo e se negou a receber ajuda até o presidente francês, Emannuel Macron, retirar seus comentários críticos e de internacionalizar a proteção da Amazônia.

Mesmo assim, confirmou que vai falar com a chanceler alemã, Angela Merkel, sem dar detalhes sobre os diálogos que terão.

Na semana passada, na cúpula do G7, Macron declarou que os incêndios florestais que arrasam a Amazônia, e também estão afetando a Bolívia, são uma “crise internacional” e incluiu o tema na agenda da reunião das potências que foi celebrada no fim de semana na cidade francesa de Biarritz.

Bolsonaro respondeu, acusando Macron de ter uma “mentalidade colonialista”.

Para além da retórica, em meio à crescente pressão internacional, o mandatário emitiu nesta quinta-feira um decreto para proibir por 60 dias a queimada em todo Brasil para tentar dar fim aos incêndios na Amazônia.

Nesta quarta e quinta, foram detectados 2.300 incêndios novos, mais de metade na Amazônia.

No estado de Rondônia, onde os esforços de extinção de incêndios se concentraram inicialmente, foram registrados 67 incêndios novos na quinta-feira, quase três vezes mais que no dia anterior.

Ontem, a polícia prendeu três pessoas por queimarem mais de 5.000 hectares em uma área de conservação no estado do Pará.

Até aqui neste ano, o Brasil registra um total de 87.257 incêndios, segundo as últimas cifras do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Quase 1.500 dos novos incêndios avançam sobre a extensa bacia do Amazonas. O total deste ano é o mais alto desde 2010, quando foram detectados 132.106 incêndios em todo país no mesmo período.