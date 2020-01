Bolsonaro: estamos à disposição para ajudar a combater fogo na Austrália

O presidente Jair Bolsonaro, disse há pouco, em transmissão semanal pelo Facebook, que acionou os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para que o País ofereça ajuda à Austrália no combate aos incêndios que atingem regiões daquele país. “O pouco que podemos oferecer, vamos colocar de ajuda para a Austrália.”

No entanto, Bolsonaro não perdeu a oportunidade para retomar as críticas ao presidente da França, Emmanuel Macron, e nem à jovem ativista ambiental sueca, Greta Thunberg. “Está pegando fogo na Austrália e o Macron disse alguma coisa, falou em colocar em dúvida a soberania da Austrália? Aquela menina, pequeninha falou alguma coisa?”, indagou ao secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seifen, que o acompanhava na transmissão.

Macron foi um dos maiores críticos no aumento de desmatamento e o avanço de incêndios na floresta Amazônica em 2019. Já Greta foi chamada de “pirralha” pelo presidente e reagiu com ironia, colocando o termo em sua descrição no Twitter. No final de dezembro, a ativista disse que líderes mundiais que a criticam, como Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, “estão aterrorizados com o fato de pessoas jovens provocarem mudanças que eles não querem”.