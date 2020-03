Bolsonaro está reunido com presidente do BC no Palácio do Planalto

O presidente da República, Jair Bolsonaro, está reunido na manhã desta sexta-feira, 27, com o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, no Palácio do Planalto. Não constam outros compromissos oficiais na agenda do presidente.

Na quinta-feira, 26, Campos Neto evitou comentar se a estratégia do governo no combate à pandemia do novo coronavírus favorece o retorno dos investimentos estrangeiros no País.

“O BC não faz comentários sobre a melhor forma de encarar essa crise do ponto de vista do governo e do Ministério da Saúde. A saída de fluxo tem sido grande em diversas economias emergentes. Diversos países adotaram medidas e têm alterado medidas já adotadas. Não cabe ao BC fazer comentários sobre isso”, limitou-se a responder Campos Neto.