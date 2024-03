Bolsonaro está pedindo para ser preso; só pode

Ricardo Kertzman 25/03/2024 - 16:06 Para compartilhar:

O “mito”, sempre tão estridente e valente nas redes sociais e ambientes controlados, mais uma vez deu mostras de que “quem tem aquilo tem medo”, e assim como importou o ex-presidente Michel Temer – de São Paulo para Brasília – para costurar uma saída diante da iminência de um pedido de prisão por apologia à desobediência civil, durante ato na Avenida Paulista em 7 de setembro de 2022, correu assustado para a embaixada da Hungria em Brasília, buscando “asilo político” nas asas do proto ditador Viktor Orbán.

O que aconteceu?

Ao ter sido obrigado a entregar seu passaporte, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 12 de fevereiro deste ano, Bolsonaro, ao que tudo indica, imaginou que veria o sol nascer quadrado no dia 13, a partir de uma confortável cela na Papuda, e se mandou, às escondidas, para o “exterior”, a fim de evitar a prisão. Como sabido, uma embaixada em território estrangeiro mantém status do próprio país que representa, ou seja, as dependências da Representação húngara equivalem à própria Hungria.

Obstrução de Justiça

Respirando aliviado e com o intestino mais leve no dia 14, o corajoso ex-capitão deixou as dependências da Representação Diplomática da Hungria e “retornou” ao Brasil. Porém, com a divulgação do fato pelo jornal NYT, o tiro poderá ter saído pela culatra e o devoto da cloroquina poderá, justificadamente, ser preventivamente preso. Pior. Dessa vez, não terá Michel Temer ou afagos ao Xandão (Ministro Alexandre de Moraes) que o salvem. Bolsonaro é investigado e sua atitude configura clara obstrução de Justiça.

Vai ser preso, afinal?

Bem, de acordo com o Código Penal brasileiro, um investigado que tente escapar (fugir) poderá ter a prisão preventiva decretada pela Justiça. Resta evidente, pois, que Bolsonaro faz por merecer um xadrez antecipado (antes de uma condenação transitada em julgado). Se o STF terá, ou não, a coragem necessária para trancar o patriarca do clã das rachadinhas, é o que iremos ver nas próximas horas. Particularmente, aposto que sim. Pero no mucho! Só umas 10 pila, hehe.

