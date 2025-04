Bolsonaro está em condição estável e não deve ser submetido a nova cirurgia

Jair Bolsonaro (PL) não sente mais dores e não tem previsão de ser submetido a nova cirurgia depois de passar mal e ser internado em Natal (RN) na manhã desta sexta-feira, 11. O quadro foi informado pelo boletim médico e por Luiz Roberto Fonseca, médico do Hospital Rio Grande, onde o ex-presidente está.

A condição de Bolsonaro é estável e permite uma transferência para São Paulo ou Rio de Janeiro por meio de UTI [Unidade de Terapia Intensiva] aérea. Ele passará por exames de imagem para uma avaliação mais profunda do caso, mas os indicativos atuais não são de procedimento cirúrgico, segundo o médico.

Bolsonaro está com uma sonda nasogástrica. Ele deu entrada em um hospital municipal na cidade de Santa Cruz, interior Rio Grande do Norte, onde cumpria agenda, após sentir fortes dores decorrentes da facada que sofreu em Juiz de Fora (MG) durante a campanha em que foi eleito presidente, em 2018. Com um quadro de distensão abdominal, foi transferido em um helicóptero da Polícia Militar para a unidade na capital do estado.

Agenda no Nordeste

Bolsonaro iria iniciar hoje uma série de viagens no Nordeste, onde ainda se concentra o eleitorado lulista. A iniciativa foi idealizada por Rogério Marinho (PL-RN), líder da Oposição no Senado. O Estado de Marinho foi escolhido como o pontapé da iniciativa.

O roteiro começava com um evento em Pau dos Ferros, a cerca de 400 km de Natal, incluindo passagem por Acari e Jucurutu e pernoite em Tenente Ananias.

No sábado, o trajeto incluía as cidades de Major Sales, Luís Gomes e Mossoró. Depois o ex-presidente seguiria para Fortaleza. Ainda não há informações sobre o cancelamento das agendas do ex-presidente.

Não é a primeira vez que Bolsonaro enfrenta complicações da facada sofrida em 2018. Em novembro de 2022, depois da derrota na eleição presidencial, Bolsonaro foi acometido por um quadro de erisipela, um tipo de infecção bacteriana. À época, o então vice-presidente Hamilton Mourão disse que a condição impedia o então presidente de vestir calças.

Em maio do ano passado, Bolsonaro foi internado às pressas em Manaus, no Amazonas. Ele participava de agendas do PL no Estado. Ele foi transferido para a capital paulista e ficou internado por 13 dias no Hospital Vila Nova Star.