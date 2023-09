Bolsonaro está ‘altamente comprometido’, diz Lula

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/09/2023 - 11:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 11 SET (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda-feira (11) que seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), está “altamente comprometido” devido a problemas com a Justiça.

Em coletiva de imprensa em Nova Délhi, na Índia, após a Cúpula do G20, o mandatário foi questionado sobre a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e que deixou a prisão após homologação do acordo de colaboração pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Com relação à delação premiada, eu não posso dar palpite sobre o que não conheço. Não sei o que está lá”, disse Lula, que fez uma ressalva: “Eu acho que ele [Bolsonaro] está altamente comprometido. A cada dia vai aparecendo as coisas e a cada dia nós vamos ter certeza de que havia a perspectiva de golpe, e que o ex-presidente estava envolvido nela até os dentes”.

Segundo Lula, a “única chance” que Bolsonaro tinha de não participar de uma suposta trama golpista “era quando ele estava preocupado em vender as joias”, em referência às suspeitas de que aliados do ex-presidente comercializaram ilegalmente presentes de luxo oficiais dados por governos árabes.

Cid é um dos principais investigados no escândalo das joias e também é alvo de inquéritos pela suposta falsificação de cartões de vacinação de Bolsonaro e da filha do ex-mandatário e por uma suposta tentativa de invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias