Bolsonaro: Espero que Congresso mantenha veto ao artigo 16 do Marco do Saneamento

O presidente Jair Bolsonaro disse esperar que o Congresso mantenha o veto presidencial, divulgado na quarta-feira, 15, pelo Palácio do Planalto, ao dispositivo do Marco Legal do Saneamento Básico que previa a manutenção dos atuais contratos do setor por 30 anos.

O veto desagradou a parlamentares, governadores e prefeitos que viram no gesto do presidente o descumprimento do acordo firmado com o governo federal para aprovação da proposta.

Bolsonaro também criticou a atuação de outros políticos e disse que o governo federal não foi procurado pelos governadores e prefeitos para discutir a reabertura da economia. Segundo o presidente, a participação do governo no combate à covid-19 é mandar recurso a Estados e municípios.

De acordo com Bolsonaro durante transmissão semanal ao vivo, “o desmonte da economia está aí”. “Só não houve problema maior por causa do auxílio emergencial”, disse.

