Bolsonaro entregará passaporte após operação da PF por tentativa de golpe

O ex-presidente Jair Bolsonaro vai entregar o seu passaporte às autoridades, depois que a Polícia Federal (PF) lançou, nesta quinta-feira (8), uma operação contra dezenas de pessoas por uma tentativa de golpe de Estado, informou um assessor de Bolsonaro, Fabio Wajngarten.

“Em cumprimento às decisões de hoje”, Bolsonaro “entregará o passaporte às autoridades competentes”, confirmou seu assessor Fabio Wajngarten na rede social X.

A PF anunciou pouco antes ter desencadeado uma operação contra dezenas de pessoas, com medidas como a “entrega de passaportes em até 24 horas” e a “suspensão do exercício de funções públicas”.

Os agentes cumprem 33 mandados de busca e quatro de prisão preventiva em dez estados para “apurar organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder”.

Segundo a imprensa, entre os alvos da operação estão quatro generais, incluindo Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente de Bolsonaro, e Augusto Heleno, ex-ministro do gabinete de Segurança Institucional.

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Bolsonaro, também foi alvo da operação policial.

