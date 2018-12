Bolsonaro embarca para passar o Natal na Restinga da Marambaia

O presidente eleito Jair Bolsonaro embarcou por volta das 11h30 deste sábado, 22, do Iate Clube de Itacuraçá rumo à base da Marinha na Restinga da Marambaia, no litoral fluminense. Ele havia deixado de carro a sua casa, num condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, por volta das 10h.

Enquanto caminhava para a lancha que o levaria à base, o futuro presidente foi seguido por apoiadores e curiosos, interessados en registrar vídeos e fotografá-lo. Antes de zarpar, Bolsonaro agradeceu aos apoiadores, que aplaudiam e o saudavam aos gritos de “mito”.

Bolsonaro passará o Natal na base naval acompanhado do filho Carlos, que seguiu viagem com ele neste domingo, 23 e da esposa, Michelle, que viajará para a base naval na segunda-feira, 24, acompanhada das duas filhas. Não estão previstos compromissos de trabalho para os próximos dias e Bolsonaro retornará à capital no dia 27 de dezembro.