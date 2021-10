Bolsonaro edita decreto que altera estrutura do Ministério da Agricultura

SÃO PAULO (Reuters) – O presidente Jair Bolsonaro editou nesta quinta-feira um decreto que aprova alteração na estrutura regimental, no quadro dos cargos em comissão e das funções de confiança do Ministério da Agricultura, segundo comunicado divulgado pela assessoria do Planalto.

O objetivo da medida é realocar e renomear unidades administrativas, criar novas assessorias especiais e departamentos, readequar competências, além de remanejar cargos em diversas unidades do ministério.

Com isso, o governo disse que busca simplificar a estrutura da pasta.

(Por Lais Morais)

Veja também