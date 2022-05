Bolsonaro edita decreto que bloqueia R$ 8,2 bilhões do Orçamento de 2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) editou um decreto que bloqueia R$ 8,2 bilhões das despesas do Orçamento de 2022. A notícia foi confirmada, em nota, pela Secretaria-Geral da Presidência da República. As informações são do poral UOL.

A medida do governo foi tomada para assegurar o cumprimento do teto de gastos, para que desespesas não superem a inflação do ano anterior. O decreto, porém, é uma decisão contrária à informada anteriormente pelo ministério da Economia.





No dia 20 de maio, o ministério da Economia tinha informado o corte adicional R$ 8,2 bilhões para acomodar despesas não previstas, como pagamento dos precatórios. A justiticativa do governo federal para o bloqueio é a de cumprir o teto de gastos.

Entre as áreas mais atingidas pelos cortes do orçamento, estão Educação, Saúde, Ciência e Tecnologia. O MEC, por exemplo, terá R$ 3,2 bilhões bloqueados da verba para 2022, atingindo institutos e universidades federais.

O presidente Bolsonaro, no entanto, não incluiu no decreto os quase R$ 6 bilhões de um eventual reajuste nos salários do funcionalismo a partir de 1º de julho, que pode aumentar ainda mais o bloqueio de verbas.