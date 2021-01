Bolsonaro é vaiado após reunião com Pazuello

O presidente Jair Bolsonaro foi vaiado nesta terça-feira (5) por um grupo de manifestantes após sair de reunião com o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. As informações são do UOL.

Bolsonaro é tão querido pela população. pic.twitter.com/ja98k4I7iB — Anonymous (@AnonNovidades) January 5, 2021

O grupo de 20 pessoas tocou uma marcha fúnebre enquanto chamava o presidente de “miliciano”, “assassino” e “bandido”. Estavam presentes também alguns apoiadores do presidente.

A reunião de Bolsonaro com Pazuello não estava prevista na agenda do presidente e durou cerca de uma hora e meia. Segundo o Ministério da Saúde foi feita uma “atualização dos cenários detalhados a respeito do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19”

