Bolsonaro e Pazuello vão a evento com motociclistas no RJ

SÃO PAULO, 23 MAI (ANSA) – O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ex-ministro da Saúde e general da ativa, Eduardo Pazuello, participaram de um evento de motociclistas no Rio de Janeiro neste domingo (23).

O ato reuniu milhares de pessoas, cerca de 10 a 15 mil conforme a polícia, e muitas delas estavam sem máscaras – assim como os políticos – o que é uma infração passível de multa.

No discurso ao fim do trajeto, Bolsonaro voltou a ameaçar governadores e prefeitos dizendo que pode tomar “medidas necessárias” contra as regras sanitárias impostas nas cidades e disse que a “pandemia de Covid-19 está acabando”, apesar dos dados do próprio Ministério da Saúde mostrarem um novo aumento tanto nos casos como nas mortes. Pazuello, que durante a última semana na oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado sobre a Covid-19 se disse defensor do uso de máscaras, também discursou em um carro de som e sem usar o equipamento de proteção.

O estado do Rio de Janeiro é o que apresenta a maior taxa de letalidade da doença no Brasil, com 5,9%, mais do que o dobro da média nacional. Conforme o último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), há 839.623 casos confirmados no estado e 49.438 óbitos. (ANSA).

