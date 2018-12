O primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente eleito, Jair Bolsonaro, deixaram a sinagoga Kehilat Yaacov, em Copacabana, zona sul do Rio. Na primeira visita oficial de um primeiro-ministro israelense ao Brasil, Netanyahu participou de um encontro com a comunidade judaica carioca. Bolsonaro e Netanyahu deixaram o local sem falar com a imprensa. No encontro, fizeram pronunciamentos para os convidados.