Bolsonaro e Lula acumulam derrotas e saem enfraquecidos nas eleições de 2024

Embora tenha colecionado vitórias expressivas em 6 de outubro, Jair Bolsonaro (PL) viu quatro aliados para quem fez campanha serem derrotados no segundo turno: Delegado Éder Mauro (PL), em Belém, Fred Rodrigues (PL), em Goiânia, Marcelo Queiroga (PL), em João Pessoa e Capitão Alberto Neto, em Manaus.

Nenhuma dessas derrotas foi para a esquerda, mas a eleição de Sandro Mabel (União) na capital de Goiás fortalece eleitoralmente o governador do estado, Ronaldo Caiado (União), que disputa com Bolsonaro o eleitorado da direita. Além disso, a ex-deputada Mariana Carvalho (Uniã0), apoiada pelo ex-mandatário, perdeu a administração da Prefeitura de Porto Velho. O mesmo aconteceu com a candidata do PL em Palmas, Janad Valcari, que foi derrotada por Eduardo Siqueira Campos (Podemos).

Por outro lado, Bolsonaro sofreu uma derrota em parte na capital do Paraná, Curitiba, pois o candidato Eduardo Pimentel (PSD) foi o nome indicado pelo ex-presidente. No entanto, o agora prefeito paraense preferiu esconder esse apoio durante o primeiro turno, o que fez com que Jair Bolsonaro puxasse votos para Cristina Graeml, o que ajudou a candidata a chegar no segundo turno.

O ex-presidente, no entanto, foi um participante ativo da vitoriosa campanha de Abílio Brunini (PL), eleito prefeito de Cuiabá em embate direto contra o petista Lúdio Cabral.

Lula também é um dos principais derrotados do pleito deste ano. O Partido dos Trabalhadores elegeu prefeito em apenas uma capital, Fortaleza, com o candidato Evandro Leitão.. Neste segundo turno, a legenda amargou reveses em São Paulo, com o apoio a Boulos (PSOL) e em Natal, com Natália Bonavides e Cuiabá, com Lúdio Cabral.

Por outro lado, o presidente conquistou vitória em Fortaleza (CE), em uma disputa acirrada com um candidato bolsonarista. Evandro Leitão (PT) conquistou o cargo de prefeito com 50,38% dos votos válidos, enquanto André Fernandes (PL) conquistou 49,62%. A Prefeitura de Belo Horizonte, Minas Gerais, também foi angariada por um concorrente apoiado por Lula. Com a derrota do deputado Rogério Correia (PT), o mandatário anunciou apoio à reeleição de Fuad Noman (PSD) — reeleito com 53,76% dos votos, contra Bruno Engler (PL), com 46,24%.

Em Belém, o PT originalmente apoiou a reeleição de Edmilson Rodrigues (PSOL), que acabou sendo derrotado logo no primeiro turno. Depois, Lula não apenas declarou apoio a Igor Normando (MDB), como se encontrou com ele a capital paraense. Neste domingo, 27, Normando obteve 56,36% dos votos e derrotou o bolsonarista Éder Mauro (PL), que teve 31,48% dos votantes.

MDB e PSD são os maiores vencedores

No pleito deste ano, dois partidos foram os maiores vencedores: MDB e PSD. A primeira sigla conquistou a Prefeitura de São Paulo — considerada a maior capital do País — com a reeleição de Ricardo Nunes, que derrotou Guilherme Boulos (PSOL) com 59,38% dos votos e 40,62%, respectivamente.

Além disso, o MDB conseguiu eleger Arthur Henrique, em Boa Vista, o Dr. Furlan, em Macapá, Igor Normando, em Belém, e Sebastião Melo, em Porto Alegre.

Já o PSD, sigla de Gilberto Kassab, colecionou vitórias com Topázio, em Florianópolis, Eduardo Paes, em primeiro turno no Rio de Janeiro, Eduardo Braide, em São Luís, Eduardo Pimentel, em Curitiba, e Fuad Noman, em Belo Horizonte.