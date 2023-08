Bolsonaro é internado para fazer exames de rotina

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/08/2023 - 10:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 23 AGO (ANSA) – O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado em um hospital de São Paulo nesta quarta-feira (23) para a realização de exames de rotina.

Segundo Fabio Wajngarten, um dos advogados de Bolsonaro, o ex-mandatário está no hospital Vila Nova Star, um dos mais renomados da capital paulista.

“O presidente Bolsonaro internou-se no Hospital Vila Nova Star em São Paulo para exames de rotina. Referidos exames tem por objetivo avaliar sua condição clínica, principalmente no sistema digestivo, tráfego intestinal, aderências, hérnia abdominal e refluxo”, escreveu Wajngarten nas redes sociais.

De acordo com ele, “todos os sintomas e exames desse momento decorrem do atentado contra sua vida” ocorrido em setembro de 2018, quando Bolsonaro levou uma facada no abdômen durante um ato de campanha.

Desde então, o ex-presidente já passou por diversas internações e cirurgias. Na semana passada, fez também uma harmonização orofacial em uma clínica de Goiânia. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias