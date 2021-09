Bolsonaro e integrantes de comitiva ficam em isolamento e fazem novo teste até domingo

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Jair Bolsonaro e demais integrantes da comitiva brasileira da delegação que foi para a Assembleia-Geral das Nações Unidas e tiveram contato com o ministro Marcelo Queiroga vão permanecer isolados até pelo menos sábado à noite e domingo pela manhã, quando devem fazer um novo teste para saber se pegaram Covid-19 do titular da Saúde.

Segundo o secretário especial de Comunicação Social, André Costa, a providência decorre do último contato que Bolsonaro e os outros tiveram com Queiroga em Nova York, que na véspera teve um diagnóstico positivo de Covid e permaneceu nos Estados Unidos em isolamento.

Costa disse nesta quarta-feira que a delegação que acompanhou o presidente na visita à ONU foi orientada a permanecer em isolamento, seguindo recomendação epidemiológica.

“Toda a comitiva que retornou ao país encontra-se assintomática e, de acordo com esse guia, essas pessoas permanecerão em isolamento”, afirmou ele, em pronunciamento no Palácio do Planalto.

