Bolsonaro e Guedes faltam a jantar que Tarcísio ofereceu para Campos Neto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/06/2024 - 20:38 Para compartilhar:

Na noite da última segunda-feira, 10, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) promoveu um jantar em homenagem ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O evento, no Palácio dos Bandeirantes, contou com cerca de 70 pessoas, entre banqueiros, empresários e políticos.

Em entrevista antes do encontro, Tarcísio afirmou que apenas pessoas próximas foram convidadas. “Resolvi, vou fazer um jantar para o meu amigo Roberto, com poucos amigos, gente do meu convívio, que trabalhou com a gente no governo”, disse.

Campos Neto foi indicado à direção da autarquia monetária pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e nomeado pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2019. Ainda assim, nenhum dos dois compareceu ao evento. O único ex-presidente da República presente foi Michel Temer (MDB), com quem Campos Neto mantém uma relação próxima

O ex-governador do Estado, João Doria, compareceu na festividade. Ele, que era aliado de Bolsonaro na campanha pelo Palácio do Planalto com Bolsonaro, em 2018, tornou-se desafeto político do ex-mandatário pouco tempo depois da posse de 2019.

Apesar de terem concorrido pelo governo do Estado, Tarcísio também recebeu Rodrigo Garcia (PSDB), que assumiu o cargo quando Doria deixou o posto para concorrer à presidência.

Também estiveram ministros de Estado do governo passado, como Bruno Bianco (Advocacia Geral da União), Fábio Faria (Comunicações), Flávia Arruda (Secretaria de Governo) e Wagner Rosário (Controladoria Geral da União).

Na festa, marcaram presença dirigentes partidários como Gilberto Kassab (PSD) e Marcos Pereira (Republicanos). Tido como pré-candidato à presidência da República, em 2026, Tarcísio está sendo disputado pelo PL, partido de Bolsonaro, e o Republicanos de Pereira que o abriga, atualmente. Hoje, Kassab é secretário de Governo de Tarcísio. Junto dele, estava o secretário de Projetos Estratégicos, Guilherme Afif Domingos.

Outros nomes de Brasília vistos na comemoração foram Daniela Marques, ex-presidente da Caixa, e os advogados de Campos Neto, Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Velloso.

Entre os representantes da Faria Lima, estavam o presidente do BTG Pactual, Roberto Sallouti, e o chairman do banco, André Esteves. O presidente do conselho administrativo do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, compareceu ao evento, assim como Luís Stuhlberger, fundador e gestor do Fundo Verde, e Rafael Furlanetti, diretor da XP Investimentos.