Bolsonaro é declarado inelegível por oito anos por abuso de poder (TSE)

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi declarado inelegível por oito anos nesta sexta-feira (30) por “abuso de poder”, por ter divulgado desinformação sobre o sistema eleitoral antes de sua derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A decisão do Tribunal Superior Eleitoral, por 5 votos a favor e 2 contra, deixa Bolsonaro fora das presidenciais de 2026, o que pode iniciar uma corrida pela sucessão da liderança da direita no país. A defesa do ex-presidente antecipou, no entanto, que irá recorrer.

