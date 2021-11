Bolsonaro é alvo de protesto em Anguillara Veneta, na Itália

ANGUILLARA VENETA, 1 NOV (ANSA) – Cerca de 200 pessoas participam nesta segunda-feira (1º) de um protesto em Anguillara Veneta, no norte da Itália, contra a concessão do título de cidadão honorário para o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

A homenagem foi aprovada pela Câmara Municipal na semana passada, gerando uma onda de indignação na oposição e em movimentos sociais, sindicais e antifascistas.

“A cidadania é inoportuna porque as posições de Bolsonaro não espelham os valores de nossa Constituição”, disse hoje o vereador de oposição Antonio Spada, citando por exemplo as frequentes declarações homofóbicas e misóginas do presidente e suas políticas para a Amazônia.

Já o padre Massimo Ramundo, que passou 20 anos no Brasil, sendo 12 deles na Amazônia, afirmou que as políticas de Bolsonaro “vão contra tudo aquilo que o papa Francisco professa diariamente”.

“O presidente não se ocupa da defesa das minorias, a partir dos indígenas da Amazônia. E o Papa não se cansa de nos lembrar da importância do bem comum, enquanto Bolsonaro faz o que quer na Amazônia”, ressaltou.

No fim da semana passada, a sede da Prefeitura de Anguillara Veneta já havia sido pichada com a frase “Fora Bolsonaro” e vandalizada com esterco por um grupo ambientalista que é contra a homenagem.

O presidente visita Anguillara nesta segunda-feira para receber o título, após ter participado da cúpula do G20 em Roma. Sua participação no evento ficou marcada pela dificuldade em se inserir entre os outros líderes e pela truculência de sua segurança, que agrediu jornalistas brasileiros no último domingo (31), durante um passeio do presidente pela capital italiana.

Mas Bolsonaro não encontrará apenas críticos em sua visita a Anguillara. Um grupo de apoiadores brasileiros também está reunido na cidade, como Diene Matias, moradora de Oderzo, também no Vêneto.

“Fui obrigada a vir à Itália porque tinha corrupção no Brasil.

Defendo Bolsonaro e estou aqui para acolhê-lo”, declarou a brasileira, acrescentando que “a história da Amazônia não é verdadeira” e que o presidente “não é contrário às vacinas”.

Segundo a prefeita de Anguillara, Alessandra Buoso, que é próxima ao partido de extrema direita Liga, Bolsonaro merece a cidadania honorária pelo simples fato de ter um bisavô nascido no município.

“Não queremos entrar nos aspectos políticos porque não é nosso papel nem nossa vontade, queremos apenas recordar que os laços entre essas duas nações são extremamente fortes”, justificou Buoso após a aprovação da homenagem.

O tour de Bolsonaro pela Itália se encerra nesta terça-feira (2), com uma visita a um monumento em Pistoia em memória dos soldados brasileiros caídos na Segunda Guerra Mundial.

Esse evento deve ter a participação do senador de ultradireita Matteo Salvini, que já foi o político mais popular do país, mas hoje vem perdendo espaço para a deputada Giorgia Meloni, líder do partido Irmãos da Itália (FdI), também de extrema direita.

(ANSA).







