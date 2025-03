Bolsonaro e aliados ironizam ato da esquerda contra anistia em SP: ‘Flopou’

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados ironizaram o ato em São Paulo contra a anistia aos presos do 8 de janeiro de 2023 — quando bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília –, no domingo, 30. “Flopou”, escreveu o senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ) no X.

Especialistas da USP já calcularam o público no evento do lula na Paulista hoje? Sem pressa… #flopou pic.twitter.com/vHTPHLcZq4 — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 30, 2025

Nas plataformas digitais, houve uma batalha entre os opositores e os organizadores da manifestação em relação ao número de participantes. Segundo dados do Monitor do Debate Político da ONG More in Common e do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), órgão vinculado à USP, o ato reuniu 6,6 mil pessoas na Avenida Paulista.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), que foi um dos organizadores do ato, afirmou em discurso que o encontro conseguiu reunir mais pessoas do que outro o último protesto convocado por Jair Bolsonaro.

“Esse ato de hoje, antes de tudo, ele é muito simbólico, porque amanhã completa 61 anos do golpe militar de 64 que instaurou uma ditadura nesse país. E nós estamos aqui defendendo a democracia, defendendo punição aos golpistas 61 anos depois, em memória das vítimas da ditadura, em memória daqueles que sangraram e deram suas vidas para que a gente pudesse estar aqui hoje”, disse Boulos.

Após a manifestação, parlamentares de oposição criticou o ocorrido. Deputados bolsonaristas, como Nikolas Ferreira (PL-MG), publicaram fotos e vídeos da manifestação em tom de deboche.

“A esquerda conseguiu fazer uma manifestação tão grande, mas tão grande, que dá pra contar quantas pessoas foram na foto kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Eu contei 44 e vocês?”, escreveu Nikolas.

A esquerda conseguiu fazer uma manifestação tão grande, mas tão grande, que dá pra contar quantas pessoas foram na foto kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Eu contei 44 e vocês? pic.twitter.com/rgmnQpckP5 — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) March 30, 2025

O post do parlamentar foi rebatido por Guilherme Boulos, que afirmou: “Acho que o Chat GPT te entregou a foto errada, Nikole”.

Acho que o Chat GPT te entregou a foto errada, Nikole! https://t.co/UZ8iq9XveD pic.twitter.com/8pFmnsarXQ — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) March 30, 2025

O senador Flavio Bolsonaro, filho do ex-presidente, publicou uma imagem da Avenida Paulista para alfinetar o ato. Porém o trecho fotografado não fazia parte da manifestação contra a anistia, mas sim da Marcha Transmasculina, que tinha como pauta a defesa dos direitos LGBT.

Bolsonaro também comentou o ato da esquerda. “Segundo a USP e a rede globo, manifestação do PT contra a anistia dos presos políticos do 8 de janeiro tem 5 bilhões de pessoas!”.