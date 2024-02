Bolsonaro e aliados chegam à sede da PF para depoimentos; investigados serão ouvidos ao mesmo tempo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/02/2024 - 14:57 Para compartilhar:

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros investigados sobre a suposta tentativa de golpe de Estado chegaram à sede da Polícia Federal em Brasília nesta quinta-feira (22) para serem ouvido.

Além de Bolsonaro, o ex-ministro e ex-candidato a vice-presidente, Walter Souza Braga Netto, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier são alguns dos nomes que serão ouvidos nesta quinta de forma simultânea em Brasília, para evitar que haja combinação de versões.

Como serão os depoimentos

Durante as oitivas, há expectativa de que os investigados sejam questionados sobre documentos, trocas de mensagens e objetos encontrados nas buscas e apreensões realizadas pela Polícia Federal no âmbito da Operação Tempus Veritatis, deflagrada no dia 8 de fevereiro.

Além disso, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser indagado sobre a suposta minuta de golpe encontrada na sede do PL e a respeito da reunião ministerial realizada no dia 5 de julho de 2022, e divulgada na íntegra em 9 de fevereiro de 2024 após autorização do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, em que intimou os seus ministros a agirem antes das eleições.

Os outros investigados também podem ser questionados sobre essa reunião, qual foi o papel de Bolsonaro nesse enredo e se o ex-presidente determinou ou ordenou que algo fosse feito.

