Bolsonaro diz viver ‘momento delicado’ após 2ª noite em UTI

(ANSA) – BRASÍLIA, 15 APR – O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou estar passando por um “momento delicado”, em postagem feita nesta terça-feira (15), após passar a segunda noite internado na UTI de um hospital particular de Brasília, onde foi submetido a uma cirurgia de 12 horas no domingo (13).

“Agradeço aos amigos que estão respeitando esse momento delicado, compreendendo que apenas familiares e profissionais de saúde estão autorizados a acompanhar de perto”, disse o ex-mandatário.

Bolsonaro afirmou ainda que é necessário evitar “conversas e estímulos que possam causar dilatação e mesmo descolamento da parede abdominal” após a cirurgia, que, segundo ele, foi o “procedimento mais invasivo” desde o atentado sofrido em 2018.

O ex-presidente voltou a atribuir o ataque a um “antigo integrante do Psol, aliado histórico do PT”, e também agradeceu pelo apoio da esposa, Michelle Bolsonaro, que tomou a decisão de transferi-lo do Rio Grande do Norte para Brasília.

“Vamos superar mais esse desafio, um dia de cada vez. Muito obrigado pelo carinho, pela compreensão e pelas orações”, salientou. (ANSA).